صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الاسباني رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.





وجاءت تشكيلة نادي برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سميدو، لينجليت.

خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، فاتي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ميسي، جريزمان.





يذكر أن كومان تولي تدريب قيادة نادي برشلونة الاسباني خلفا للمقال بسبب سوء النتائج الاسباني كيكي سيتين.



