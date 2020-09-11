صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:35 م
علي ماهر حلمي
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نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الاسباني رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.
وجاءت تشكيلة نادي برشلونة كالتالي:
حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.
خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سميدو، لينجليت.
خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، فاتي.
خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ميسي، جريزمان.
يذكر أن كومان تولي تدريب قيادة نادي برشلونة الاسباني خلفا للمقال بسبب سوء النتائج الاسباني كيكي سيتين.
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