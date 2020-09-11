نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي

يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الاستعجال في الدفع بعمرو السولية نجم وسط الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتأتي مواجهة الإسماعيلي والأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري العام.





واستبعد الجهاز الفني عمرو السولية من حساباته في مواجهة الدراويش رغم اصطحابه في رحلة الإسكندرية، في الوقت الذي تم وضع برنامج خاص لتجهز اللاعب للعب بعد الدقائق في مواجهة الاتحاد المقبلة.





ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة بفارق 16 نقطة عن الزمالك الوصيف.



