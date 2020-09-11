ننشر الصور الأولى في حادث تصادم سيارة صالح جمعة بالزمالك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولي في واقعة تسبب سيارة لاعب النادي الاهليصالح جمعة في تصادم مع سيارتين وإتلافهما في منطقة الزمالك.

كما تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث المبدئية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».

وتبين من المعاينة أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.

كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.
ننشر الصور الأولى في حادث تصادم سيارة صالح جمعة بالزمالك
ننشر الصور الأولى في حادث تصادم سيارة صالح جمعة بالزمالك
ننشر الصور الأولى في حادث تصادم سيارة صالح جمعة بالزمالك
ننشر الصور الأولى في حادث تصادم سيارة صالح جمعة بالزمالك

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