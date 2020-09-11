علا رشدي تذكر فوائد ونعم يوم الجمعة على أسرتها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

حيث ظهرت "رشدي" بلوك شعر جذاب، وعلقت علي الصورة: "Fridays are days of blessings... where u get to count your whole week’s blessings and recharge with the family!
Happy Friday everyone! I am very grateful and thankful for all of you and for my life!".
يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا! كل جمعة وانتوا طيبين".



في سياق منفصل، شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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