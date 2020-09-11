مصرع 9 أشخاص في حوادث متفرقة اليوم بالمنيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة شخصين اثنين أحدهما سقط من قطار الصعيد أمام محطة سكك حديد مطاي، والثاني على رصيف محطة سكك حديد مغاغة.

وعلي جانب آخر، إصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك أمام قرية الصليبة بمجلس قروي شوشة بمركز سمالوط، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة بطريق مصرف المحيط أمام نزلة روماني التابعة لجس قروي جريس بمركز أبوقرقاص.

إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا
كما إصيب شخصين اثنين سقطا من سقالة أثناء العمل بالبناء بمنطقة قليني باشا بمدينة مغاغة تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام.
تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحرر محاضر بالوقائع وتولت النيابة العامة التصرف.

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