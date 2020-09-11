كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 300 حالة مرضية ببني سويف (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف قافلة طبية بقرية علي حمودة شرق النيل التابعة لمجلس قروي اشمنت بمركز ناصر.

ووقعت القافلة الطبية الكشف على 300 حالة في اليوم الأول للقافلة والتي شملت 6 تخصصات: باطنة، أطفال، أسنان، رمد، عظام، نساء، تحت إشراف أطباء من مديرية الصحة، قاموا بالكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وشارك فى القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة: الدكتورة هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة وكـلا من الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد تجهيز موقع القافلة.

من جانبة تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لبرنامج القوافل الطبية والعلاجية الذي تنفذه وزاراة الصحة، مشيرًا الى أهمية هذه القوافل، والتى تأتي في اطار خطة الدولة لتوفير الخدمة الصحية بالشكل المناسب في القرى والمناطق النائية، وفي اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ بنى سويف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتواصل والتواجد الدائم مع القائمين على تنفيذ القوافل الطبية، مع ضرورة التعاون مع الصحة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

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