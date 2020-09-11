عرض جديد ينضم إلى قائمة أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال

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يكتشف العلماء يوما بعد يوما خصائص وأعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عند الأطفال، حيث كشف الأطباء مؤخرا عن أن فقدان الشهية أحد المؤشرات الهامة للإصابة بالفيروس لدى الأطفال.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال:



فقدان الشهية:



كشف العلماء أن فقدان الشهية قد يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال، وفق لما ذكرته دراسة الحديثة اجريت ببريطانيا.



وتبين أن أكثر من ثلث الأطفال تحت سن 18 عامًا يفقدون الشهية في أقل من شهر، مما يكون مؤشر واضح للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجب أن ينتبه إليه الآباء والأمهات، بحسب ما ذكر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.



مشكلات بالجهاز الهضمي:



أوضح الخبراء أن أكثر الأعراض شيوعا تتعلق ببعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والقئ لدي الأطفال عند الإصابة بفيروس كورونا.



مشاكل في جهاز المناعة



أعلن الخبراء أن الجهاز المناعي لدي الأطفال عند الإصابة بفيروس كوفيد-١٩ يحدث تهيج له بسبب احيانا متلازمة المتعددة التنفسية.



فشل كلوي:



أكد الاطباء علي وجود بعض الحالات التي تصاب بالفشل الكلوي والجلطات بعد أن تتعافى من فيروس كورونا.



أعراض معروفة



ومن الأعراض المعروفة عن فيروس كورونا المستجد، وهبي ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.