افتتحت اليوم.. خريطة المساجد الجديدة في محافظات مصر

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عدد من المساجد الجديدة افتتحتها وزارة الأوقاف في عدة محافظات، اليوم الجمعة، ضمن خطة الوزارة للتوسع في بيوت الله والعمل على توفير أماكن تستقبل المسلمين وتعلمهم الدين السليم المعتدل الذي يفيد المجتمع بعيدا عن الفكر المتطرف.



وافتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 130 مسجدًا في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.



وفيما يلي يبرز "الفجر" المحافظات التي تم افتتاح فيه مساجد خلال الساعات الأخيرة:



- البداية كانت مع 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية.



- الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أعلن افتتاح 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة وهي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ والذي تم بنائه على مساحة 800 متر مربع فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيها أما المسجد الثاني فهو مسجد "الشقرى" بمدينة شبين القناطر،والذي تم بناءه على مساحة 350 مترا بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيها، والمسجد الثالث هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة والذي تم بناءه على مساحة 250 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيها.



- الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية اوقاف الوادى الجديد، أكد أنه تم اليوم افتتاح 4 مساجد، وتشمل مسجد المروة القديم بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون و870 الف جنيها ً، ومسجد تقسيم المعلمين بالخارجة بتكلفة 3 مليون و748 الف جنيها ً، ومسجد عباد الرحمن بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و268 الف جنيها ً، ومسجد الأمل بالفرافرة بتكلفة مليون و686 الف جنيها ً.



- الشيخ أحمد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية، قال إنه تم افتتاح 11 مسجدًا بالمحافظة اليوم، من بينها مسجد النجار الذي شيد على أفضل طراز معماري، ومساحته 600 متر، ويسع حوالى 800 مصلي، ولكن في الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا يسع حوالي 250 مصلي.



- افتتح الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عدد 7 مساجد داخل 4 مراكز بالمحافظة، من ضمنهم مسجد النور الجديد بقرية بنى ماضى في مركز ببا، وهربشنت الكبير ببا، والرحمة بعزبة فكرى قاى بمركز إهناسيا، والنور بقرية بنى ماضى بمركز ببا، الإضافة إلى مساجد، أبو بكر الصديق بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، عمر بن الخطاب عزبة الورشة القبلية بقرية 3 بمركز الفشن، ومسجد الرحمن بقرية صفط راشين بمركز ببا، وأخيرا مسجد عمر بن الخطاب بنزلة أقفهص في مركز الفشن.



- الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قال إن المحافظة قد افتتحت 7 مساجد جديدة اليوم بعد أن تسلمت مديرية الأوقاف 4 مساجد جديدة ببشائر الخير 3 من القوات المسلحة.







