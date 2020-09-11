أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:05 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
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وصل منذ قليل مندوب قانوني من النادي الأهلي، إلى قسم قصر النيل، لمتابعة الأزمة التي تعرض لها صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية ظ

وأجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، اتصالًا مع اللاعب من أجل الاطمئنان، عليه عقب تعرض لحادث سير قبل قليل، في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وقام قسم قصر النيل، بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلاله تهشم السيارتين دون إصابات.

وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم، على أن يتم تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.

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محمود الخطيب صالح جمعة وحادث صالح جمعة رياضة اخبار الاهلي

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