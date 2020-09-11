بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مراسم افتتاح مسجد جاليا الكبرى بحفير شهاب الدين ببلقاس، والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأقيم المسجد، متوسطا القرية محاطا بحديقة كبيرة على الطريق العام، وعلى مساحة ١٦٠٠ متر مربع وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد ١٠ ملايين جنيه.

وأدى نائب المحافظ، صلاة الجمعة، بالمسجد الجديد وسط أهالي القرية، وعقب أداء الصلاة نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين وقيادات مركز بلقاس.

وقال " الشيخ "، إن المحافظ حريص دائما على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدني بالدقهلية، للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفى جانب اخر، من خطبه الجمعه بالمسجد، قال فضيلة الشيخ طه زياده، وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، ان المشاركة المجتمعية لها اثرها البالغ فى بناء الانسان وتنمية المجتمع وان مفهومها ينطلق من معنى العباده الشامل الذى يتسع ليشمل كل مناحى الحياه وكل عمل يقوم به الانسان مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى هو عباده موضحا ان بناء المساجد عبادة والمستشفيات والمدارس ومساعدة المحتاجين ومعالجه المرضى وكل افعال الخير للناس يدخل فى باب العباده لله رب العالمين..

وقال نائب محافظ الدقهلية ان الجهود الذاتيه لمواطنى الريف شيئ مبهج يؤكد الانتماء مشيرا الى ان محافظه الدقهليه متميزة فى كافه المجالات وفى مقدمتها الجهود الذاتيه،حضر الزيارة ورافق نائب المحافظ افتتاح المسجد نائب البرلمان عن مركز ومدينه بلقاس النائب وحيد قرقر، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينه بلقاس وجموع كبيرة من مواطنى القريه والقرى المجاورة.

وعلي صعيد اخر مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية مجانية لتقديم الخدمة لمواطني قرية القيطون بميت غمر، استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

تأتي القافلة بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر خلال يومين.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1472 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان.

وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 337، أطفال 225، عظام 253، جراحة 97، جلدية 225، نساوتنظيم اسرة 176، أسنان 129.

كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 193 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 134حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 143 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وتم تحويل 17حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم اصدار 8 قرارات علاج علي نفقه الدوله للمرضي وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)
بالجهود ذاتية.. افتتاح مسجد بتكلفة 10 ملايين جنيه في الدقهلية (صور)

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