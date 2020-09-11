ردًا على أكاذيب الإخوان.. افتتاح 7 مساجد جديدة ببني سويف (صور)

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا، في افتتاح مسجد النور بقرية بني ماضي، التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، ضمن 7 مسجد تُفتتح، اليوم الجمعة، بينها 3 مساجد شيدتها وزارة الأوقاف و4 مساجد تم تشييدها بالجهود الذاتية.





وشهدت محافظة بني سويف، افتتاح "المسجد الكبير بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، ومسجد النور بقرية بني ماضي بمركز ببا، ومسجد الرحمة بعزبة فكرى التابعة لقرية قاى بمركز إهناسيا وقامت بتنفيذهم وزارة الأوقاف.





وكما تم افتتاح مساجد: "عمر بن الخطاب بعزبة الورشة القبلية بقرية 3 بمركز الفشن، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، ومسجد الرحمن بقرية صفط راشين بمركز ببا، ومسجد عمر بن الخطاب بنزلة أقفهص بمركز الفشن" وتم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



