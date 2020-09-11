عاجل.. القبض على صالح جمعة واحتجازه في قسم قصر النيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:20 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو
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قام قسم قصر النيل، بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلاله تهشم السيارتين دون إصابات.

وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارى تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

بالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.



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صالح جمعة رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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