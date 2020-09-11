تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال، بالاضافة الى استمرار اعمال تعقيم المساجد بصفة دورية وخاصة قبل وبعد أداء صلاة الجمعة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 81597 وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تسجيل 154 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال رش وتطهير المساجد عقب أداء صلاة الجمعة بالبحيرة (صور)

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