إصابة نجم المصري البورسعيدي بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:26 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني، خبرا مُحزنا بعد التأكد من إصابة نجم الفريق، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وخضع إسلام أبوسليمة لاعب الفريق، لبعض الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، أمس الخميس بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وتأكد إصابة اللاعب بقطع كامل فى الرباط الصليبى.

جاء ذلك على خلفية إصابته فى مباراة الأمس أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري العام.

ويدرس مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، خضوع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وعدم تأجيلها لحين إمكانية سفره للخارج.



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