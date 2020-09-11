شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:20 م
شوبير
شوبير
علي نبوي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ ضد أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق بسبب نشره أخبار كاذبة عنه في الفترة الماضية.

وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اتقدم ببلاغ جديد ضد المدعو اسامه حسن لنشره اخبار كاذبه تخصني خلال هذا الاسبوع".

وواصل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حديثه: "اثق تماما في القضاء المصرى".

وكان شوبير عاد للتعليق مرة أخرى بعد غياب طويل حيث علق على لقاء الأهلي وحرس الحدود في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.



شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق
شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

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