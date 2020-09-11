إزالة 25 تعدٍ على مصرف "كفر بني هلال" بدمنهور

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نفذت مديرية الري بالبحيرة حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وقوات الشرطة لإزالة عدد ٢٥ قرار تعديات علي مساحة 1905 متر مربع بمصرف كفر بنى هلال بزمام هندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.



ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 81597 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 154 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.