أول تعليق للجامعة العربية على نتائج اجتماع الأطراف الليبية بالمغرب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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علقت جامعة الدول العربية على نتائج الحوار الليبي، الذي اختتم أعماله أمس الخميس، في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وجمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وأسفر عن جملة من التفاهمات بين الجانبين وخاصة فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وجاء في بيان الجامعة، "رحبت جامعة الدول العربية بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبية والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "الجامعة تثمن عالياً للدور الذي قامت به المملكة المغربية في استضافة وتيسير الحوار الليبي الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس في بوزنيقة في المغرب"، مؤكدا أن "على دعوة الجامعة إلى مواصلة كافة الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية".

وأسفرت المحادثات التي انطلقت في المغرب بين الوفدين الليبيين إلى اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية، فضلًا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات في آخر أسبوع من الشهر الجاري.

وقال البيان الختامي لاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة إن "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية"، مشيرا إلي أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد، الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المنتهية ولايتها.

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