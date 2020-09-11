مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:00 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يقابل نادي الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف الزمالك.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الإسماعيلي حيث سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - على معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي - أحمد الشيخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيلة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أزمة كبرى تطارد سواريز

منذ 41 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ أقل من ساعتين

أول رد من محمد عواد على قرار مرتضى منصور

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

01:00 م

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

11:05 ص

تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد

01:50 م

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟