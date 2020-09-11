مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

يقابل نادي الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف الزمالك.





واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الإسماعيلي حيث سيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي - أحمد الشيخ.



