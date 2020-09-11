وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ الشرقية يضعون حجر أساس مسجد ودار مناسبات بالقناطر التسعة

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وضع الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والأستاذ الدكتور شوقي مفتي الجمهورية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حجر الاساس لمسجد الإيمان ودار مناسبات ( رجال – سيدات ) بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنية في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الاوقاف ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد من أهالي المنطقة.



أكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم وتولي اهتمامًا خاصًا بدور العبادة لافتا ًإلي أنه من المقرر افتتاح 200 مسجد خلال هذا الأسبوع بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلي افتتاح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية بتكلفة تتخطي الـ 200 مليون جنية خلال احتفالاتها بالعيد القومي لتمثل صروحا اسلامية ومنارات تثقيفيه ودعوية جديدة تسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتطبيق صحيح الدين.



ومن جهته أشاد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الاوقاف والحكومة المصرية في اقامة المساجد وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيزها وفرشها لتصبح صروحًا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتقدم فردا صالحا يساهم في تقدم وبناء المجتمع، مؤكدا ً ان المسجد ودار المناسبات مقام علي مساحة 1100 متر لخدمة أهالي منطقة القناطر التسعة ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل المنطقة والتي عانت لسنوات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام.



يذكر أن مسجد الايمان المزمع انشاؤه يتكون من بدروم بمساحة 320 متر يتسع لـ260 مصلي ودور أرضي به صحن المسجد بمسطح 194 متر ويتسع لـ 160 مصلي ودور ميزانين بمسطح 148 متر وبه مصلي للسيدات يتسع لـ 120 سيده

– مشروع انشاء دار مناسبات عباره عن 2 قاعة للرجال تسع ل 300 فرد و2 قاعة للسيدات تتسع لـ 110 سيدة