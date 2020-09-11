تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:50 م
لويس سواريز
لويس سواريز
علي ماهر حلمي
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اقترب النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني من إلانضمام لعدو نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن هناك تحول مفاجئ فى صفقة اللاعب الدولي الأورجوايني لويس سواريز الذي كان قريب بقوة من إلانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن سواريز بعد شبه اتفاقه مع نادي يوفنتوس الإيطالي، تواصل معه نادي اتلتيكو مدريد ليحول وجهته ويقترب من البقاء فى أسبانيا.

يذكر أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة قد أبلغ سواريز أنه ليس ضمن خططه بالموسم الجديد فى النادي الكتالوني.

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