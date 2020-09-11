محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء سوق الخضار والفاكهة الشهر المقبل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء بعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.





وخلال الاجتماع، تناول اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الموقف التنفيدى لعدد من المشروعات التى تخص قطاع الصحة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمستشفى 30 يونيو (بحر البقر)، فقد وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الخاصة بها إلى 95 %، وتم العمل على إزالة المعوقات التى تتعلق بالتغذية الكهربائية، وكذا الصرف الصحى للمستشفى، هذا إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مستشفى السلام – المبنى البحرى- (بورسعيد العام)، ومشروع مستشفى الحياة ببورفؤاد.





وتطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الأبنية التعليمية، والخاصة بإقامة عدد من المدارس، وتوصيل المرافق لها، هذا إلى جانب استعراض الموقف الخاص بمشروع متحف بورسعيد القومى، ومشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية.





كما استمع رئيس الوزراء إلى رؤية المحافظة فيما يتعلق بالاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية، والتى يأتى على رأسها الاستثمار فى القطاع السياحى، وكذا الاستثمار فى القطاع الصناعى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لمنطقة 356 فدانا الصناعية بجنوب بورسعيد، مضيفًا أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تضم عددا من المصانع باجمالى 429 مصنعًا، منها 301 مصنع مُنتج ومتنوع فى الصناعات التى ينتجها، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة تتخطى الـ 22 ألف عامل، هذا إلى جانب وجود 89 مصنعًا تحت الإنشاء منها أيضًا.





وتطرق محافظ بورسعيد إلى المشروعات الصناعية الكبرى التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنها تتضمن 11 مصنعًا، بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهًا إلى أن من بين تلك المصانع، مصنع بيراميدز للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية.





أما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن 178 مصنعًا، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلى 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفًا أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل، لافتا إلى أن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعا، الذى يقام على 13800 م2، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتعمل فى أنشطة الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، هذا إلى جانب مشروع 54 مصنعا، الذى يقام على مساحة 181 ألف م2، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل مصانعه فى القطاعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج.





ولفت محافظ بورسعيد خلال العرض إلى ما تم من أعمال تتعلق بتطوير العديد من الطرق والميادين والحدائق، داخل المحافظة، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بتطوير المنافذ الجمركية.





من ناحية أخرى، أشار محافظ بورسعيد خلال العرض، إلى ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بعدد من المشروعات موضحًا أنها تضمنت إنشاء سوق الخضار والفاكهة، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى 95%، ومقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، هذا إلى جانب إنشاء وتطوير عدد من الأسواق داخل الأحياء المختلفة، ووصل عددها إلى 16 سوقًا، مضيفًا أن التكليفات تضمنت أيضًا العمل على إزالة أى معوقات تعترض تشغيل مجمع 118 مصنعا، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشراء عدد 54 وحدة صناعية جاهزة، تم التشغيل الفعلى لعدد 24 وحدة منها، وجار العمل على إنهاء إجراءات تخصيص وتمويل باقى الوحدات، كما تضمنت التكليفات إعداد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورفؤاد، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء منه، وجارٍ اعتماده.





وتناول المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية الجارى إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، إلى جانب ما يتعلق بإنشاء مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد، وكذا مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ورؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.