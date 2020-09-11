استمرار توافد المواطنين لسداد جدية التصالح بالمركز التكنولوجي بالمنيا

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أكد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز المنيا، استمرار عمل لجان التصالح في بعض مخالفات البناء لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى أن أخر موعد لتلقي طلبات التصالح نهاية سبتمبر الجاري، وبناء على تعليماته يتم تلقي واستلام طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك من خلال عمل لجان التصالح، علما بأن عمل اللجان مستمر طول أيام الأسبوع بالإضافة إلى الجمعة والسبت، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين.



وأوضح رئيس المدينة في تصريحات اليوم، أنه يولي اهتماما بالغا بأن يتم التيسير على المواطن المتقدم بطلب التصالح لإنجاز طلبة في أقصر فترة زمنية مع الوضع في الاعتبار ضرورة إعطاءه المستندات والأوراق المطلوبة كأوراق الاستيفاء للملفات نموذج 3، أو أي مستندات أخرى، مع تأكيده على التواجد بين فرق العمل العاملة بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي وبين المواطنين.

