فلسطين: 652 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات





أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، تسجيل 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد‭‭ ‬‬وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 157 حالة تلاها مدينة القدس وضواحيها بإجمالي 124 إصابة، كما سجلت 80 إصابة في قطاع عزة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.





وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مصاباً بفيروس كورونا "في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".





وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭‭‬‬‬ بين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ ‭‭‭37811‬‬‬ إصابة تعافى منها 26763 بينما بلغت حالات الوفاة 222.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



