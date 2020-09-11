إنجي وجدان تتمنى لجمهورها جمعة جميلة صورة عبر "إنستجرام"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحرص الفنانة إنجى وجدان على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت انجى وجدان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها من داخل غرفتها، وعلقت قائلة: "Good morning everyone May you have a lovely friday Throw back to el gouna film festival Hair by".


يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.


ويعتبر "طلعت روحي"، من الأعمال الدرامية الطويلة التي تقع أحداثها في 45 حلقة، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة كتابة مكونة من: إنجي قاسم، ومحمد فوزي، ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، وضحى إبراهيم.

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