إنجي وجدان تتمنى لجمهورها جمعة جميلة صورة عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة إنجى وجدان على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت انجى وجدان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها من داخل غرفتها، وعلقت قائلة: "Good morning everyone May you have a lovely friday Throw back to el gouna film festival Hair by".









يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.