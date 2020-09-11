الفنانة لبلبة تخطف الأنظار بجلسة تصور في الساحل الشمالي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
حرصت الفنانة لبلبة، على توديع فصل الصيف، بجسلة تصوير متميزة على احدا شواطئ الساحل الشمالي.


وتم تداول جلسة التصوير الذي خضعت لها الفنانة لبلبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفاعل الجمهور مع الصور، حيث ظهرت "لبلة"، وهي مرتدية فستان ذات الوان مبهجة، وعلى وجها ابتسامة جذابة.


يشار إلى أن الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما مايزيد عن 80 فيلما سينمائيا، ومن أهم أعمالها السينمائية"عصابة حمادة وتوتو، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية، البعض لايذهب للمأذون مرتين".


كما يذكر أن آخر أعمال لبلبة فيلم "كازابلانكا"، مع الفنان أمير كرارة، والتي حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

أخبار تهمك

الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

منذ ساعة و 6 دقيقة

المقاصة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

منذ 36 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 15 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ ساعتين

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

12:31 م

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

12:01 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟