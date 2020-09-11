وزير الأوقاف محذرا المواطنين: "كورونا لم تغادر بلا رجعة"

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شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة استمرار المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، قائلا: "كورونا لم تغادر بلا رجعة".



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق، اليوم الجمعة، إلى أن ما وصلنا إليه من قلة أعداد الإصابات بفيروس كورونا تحقق بفضل رحمة الله، وما إتخذته الدولة من إجراءات احترازية توازنية بين استمرار الحياة، والحفاظ على حياة المواطنين.



وأضاف أن اليوم الذي سيعلن فيه أهل العلم أن الجائحة انتهت سنتبعهم، عدا ذلك لابد من استمرار الإجراءات الاحترازية حتى نخرج ببلادنا بأمان من هذه الجائحة، محذرا من المصافحة والعناق في هذه الفترة.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

