بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، موضحا أنه جرى التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشلأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019.

وشملت المادة الأولى تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على أل يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار.

كما أعلن محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقى الطلبات حتى اليوم 111 ألف و221 طلب تصالح على مخالفات البناء، فيما تم تحصيل 608 مليون و240 ألف جنيها من رسوم الفحص ونسبة الـ 25% من جدية التصالح.
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
بالصور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

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