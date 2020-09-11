جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها ) بضائع أجنبية الصنع- أمتعة شخصية – كمية من الأخشاب) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة ( 140 ألف جنيه).



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (42) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون ترخيص، سلاح أبيض).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1034) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط عدد (1) قضية.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (258) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

