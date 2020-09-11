وزير الأوقاف: في عصرنا الحديث الرئيس له حق تقنين المباح وتقييده

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بناء أي دولة يرتكز على قواعد، وهى أرض، وشعب، وسلطة حاكمة، وقانون ينظم العلاقة بين الناس.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق، اليوم الجمعة، إلى أنه بدون قانون يسير الناس إلى فوضى، موضحا أن بالعلم تتقدم الدول، و بأنه إذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة، فيجب تغليب المصلحة العامة، منوها بأن ولي الأمر وهو في عصرنا الحديث رئيس الجمهورية له حق تقنين المباح، وتقييده، وتنظيمه.

وأضاف أن رأي الحاكم يرفع الخلاف في القضايا الخلافية، منوها بأنه ليس لأحد أن يبني منزل يعطل به مصالح الناس، معلقا: "أنت حر ما لم تضر".

ودائما ما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصرها، وأبواقها الإعلامية، تزييف الحقائق، وقلب الأمور، فى محاولة منهم لتشوية صورة مصر.

الإخوان تستعين بفيديوهات مفبركة

وكان من بين المحاولات اليائسة التى قامت بها الجماعة، نشر أخبار كاذبة، عن هدم المساجد، مستعينة بعدد من الفيديوهات بعضها مفبركة، وأخرى من أنقاض الحرب فى سوريا، لخدمة أغراضهم الدنيئة، التى تهدف إليها تلك الشائعات، وتلك الفيديوهات التى يبثونها عبر قنواتهم ووسائل الإعلام التابعة لهم، متناسين أن مصر شهدت بناء عدد كبير من المساجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يحرص أيضا على بناء المساجد فى كل مشروع من المشروعات القومية العملاقة التى يتم إنشاؤها، وخير دليل على ذلك مسجد الفتاح العليم، الذى جرى بناؤه وافتتاحه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

بناء 1200 وصيانة 3600 مسجد فى عهد السيسى

وردا على أكاذيب وافتراءات الجماعة الإرهابية، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في 6 سنوات، بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأكد وزير الأوقاف، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال، التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا، دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين، فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة المقبل 11 سبتمبر الحالى، 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية.

أوقاف المنيا تنفى شائعات الإخوان بهدم مسجد الفتح

ونفى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الإثنين الماضى، ما أثير عبر القنوات المعادية، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن هدم مسجد الفتح، بالمنيا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن ما أثير عبر قنوات الإخوان عن هدم المسجد، لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فما تناقلته ألسنة الأفاقين والجماعة الإرهابية والكذابين المغرضين بشأن هدم مسجد الفتح كذب.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن عناصر الجماعة الإرهابية هدفهم الأساسى إحداث بلبلة، والنيل من أمن واستقرار الشعب المصرى، ومن أجل ذلك يلعبون على مشاعر المصريين الدينية، بأكاذيب لا أساس لها من الصحة، لكنهم لن يقدروا على النيل من مصر وشعبها.

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