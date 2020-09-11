جهود البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط العناصر الإجرامية

كثفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لضبط العناصر الإجرامية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:





- ضبط ( شاشه LCD - 2 مكواة ملابس - 2 جهاز ريسيفر - 3 ريموت كنترول - نظارة طبية - 2 مفك - أجنه حديدية ) بحوزة (عاطلان أحدهما له معلومات جنائية) واعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأمكن التوصل للمجني عليه وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.





- ضبط مشغولات ذهبية ( خاتم - 2 حلق) بحوزة (نقاش " له معلومات جنائية") وإعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب "المغافلة" أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.





- ضبط حقيبة يد بداخلها مبلغ (100 ألف جنيه) بحوزة (عامل " له معلومات جنائية") عقب قيامه بخطف الحقيب من (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب الخطف، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.





- ضبط (سيارة ربع نقل مُبلغ بسرقتها) بحوزة (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وإعترفوا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة العبور بالقليوبية بإسلوب "المغافلة" أثناء قيام مالكها بتركها وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها، وتم ضبط (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام) بحيازة أحد المتهمين بقصد التعاطى.





- ضبط (سيارة مُبلغ بسرقتها) بحوزة (صاحب ورشة بلاستيك " له معلومات جنائية") حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.





- ضبط (مبلغ مالي 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة بحوزة (نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية") وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنهما وراء ارتكاب عدد ( 3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب.





- ضبط ( 5 خلاط مياه - 2 حوض نحاس - 3 جهاز سخان - 2 مروحة - 3 شفاط مطبخ - 4 جهاز ريسيفر - شاشة LCD - مبلغ مالى 5000 جنيه - حافظة نقود بداخلها متعلقات شخصية ) بحوزة (عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية") إعترفا بتكوين تشكيلًاََ عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وإعترفا بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.





- ضبط (عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية، وأقر بمزاولته نشاطًا تخصص فى مجال ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلًا" واعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.





- ضبط دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات معدنية" مُحمل عليها (كمية من الأسلاك الكهربائية بطول 500 متر - زرادية ) بحوزة ( 4 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية") وإعترفوا بسرقتها من منطقة أعمال إنشائية إحدى الطرق الرئيسية بدائرة قسم شرطة النزهة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.



