البورصات الأوروبية تستقر في بداية التعاملات

استقرت الأسهم الأوروبية بعد أن فتحت على انخفاض طفيف يوم الجمعة، عقب يوم من تبني البنك المركزي الأوروبي لهجة أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع حيال التحفيز، بينما تسبب تنامي احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في ضعف الإقبال على المخاطرة.









واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش ويتجه صوب اختتام الأسبوع محققا مكاسب.





وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية، بعد يوم من إبقاء المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة وقوله إنه يراقب اليورو عن كثب.





وكانت أسهم النفط والغاز من بين أكبر القطاعات المتراجعة مع نزول أسعار الخام.





وقفز سهم أريزتا السويسرية لصناعة المخبوزات المجمدة 17.3 بالمئة بعد أن قالت إنها تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع شركة الاستثمار المباشر إليوت أدفيسورز بشأن صفقة استحواذ.