جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة – احتيال مصرفي – غسل أموال) مُتهم فيها عدد (3) أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا أكثر من ( 7 مليون جنيه – 150 ألف ريال سعودي – 100 ألف درهم إماراتي – 10 آلاف دينار كويتي ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات نيابة النزهة الجزئية فى واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي 2000 جنيه من منزل موظف أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة.

وتبين من التحقيقات أن السرقة تمت بأسلوب "المغافلة" مستغلة المتهمة طبيعة عملها طرف المجني وعلمها بمواعيد عمله وتواجه بالمنزل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، حرر المحضر الزم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بكسور وجروح خطيرة، وبسؤال المارة تبين أن قطار قد دهسه أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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