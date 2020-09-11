البورصة اليابانية تسجل أعلى مستوى في أسبوع مع انحسار مخاوف كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة، مقتدية بصعود العقود الآجلة الأمريكية، بعد أن خفضت العاصمة طوكيو مستوى التحذير من فيروس كورونا بمقدار درجة من أعلى مستوياته مع مواصلة الإصابات التراجع.


وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.74 بالمئة إلى 23406.49 نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر 0.87 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1636.64 نقطة، فيما صعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 باستثناء أربعة. وحقق المؤشر ثالث مكسب أسبوعي.

وبلغ المؤشران أعلى مستوياتهما منذ الثالث من سبتمبر.

وفتحت الأسواق على انخفاض في مستهل التعاملات، مقتفية أثر خسائر تكبدتها وول ستريت الليلة الماضية، إذ واصلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية ذات الثقل انخفاضها عقب انتعاش قوي يوم الأربعاء.

لكن الأسهم عوضت خسائرها مقتدية بارتفاع العقود الآجلة الأمريكية في التعاملات الآسيوية.

وتصدرت أسهم شركات الشحن البحري قائمة القطاعات الأفضل أداء في البورصة الرئيسية، وارتفعت 3.16 بالمئة فيما قفز سهم ميجي للشحن البحري خمسة بالمئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.57 بالمئة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن السوق تترقب بعض الأحداث الأسبوع القادم، والتي من بينها انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان واجتماعات للنظر في السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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