تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المشروعات السياحية

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظي جنوب سيناء والغردقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية واعضاء مجلس الإدارة وذلك قبل سفره إلى محافظة الأقصر مساء أمس الخميس.





وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أسفر عنها عدد من القرارات من أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الإلتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والإستثمار السياحي المخصصة من الهيئة والتي كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس ٢٠٢٠ عن المدة مــن 1/3/2020 وحتى 30/9/2020.



