حقيقة إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على "فيسبوك"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة القوي العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيس بوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.
 
اقرأ أيضًا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
حقيقة إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على "فيسبوك"
حقيقة إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على "فيسبوك"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوى العاملة الفجر

أخبار تهمك

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 15 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ ساعتين

المقاصة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

12:31 م

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

12:01 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟