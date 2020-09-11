



خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل من خلال موقع وزارة الداخلية





خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل،بالنظر إلى التطور التكنولوجي الذي تسعى الدولة إلى تطويره في المجتمع المصري، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، فمن الممكن توفير كل ما يحتاجه المواطن المصري إلكترونياً دون الذهاب إلى الجهات الحكومية، ولكي تحمي الدولة المواطنين من انتشار التجمعات والالتهابات، فإنها تسعى إلى العديد من الإجراءات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد ومنع التجمعات، بحيث تسمح الدولة بتفعيل المنصات الإلكترونية لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية.





استخراج بطاقة الرقم القومى الكترونى

وتحاول وزارة الداخلية إطلاق منصة إلكترونية لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية من المنازل كبديل رسمي لحماية المواطنين من انتشار العدوى، لأن المواطنين اعتادوا التوجه إلى السجل المدني لاستخراج هويتهم والوقوف في الطابور حتى يقف، يستغرق استرداد المستندات والصور عدة ساعات، سلمه الموظف المسؤول إيصالًا حتى يتمكن من العودة في غضون 15 يومًا لاستلام بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، أما الطريقة الإلكترونية لسحب البطاقة من المنزل المقدمة من وزارة الداخلية، فسيتم إرسالها أيضًا إلى المواطنين بعد ثلاثة أيام في المنزل.





خطوات استخراج البطاقة

- انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.





- إنشاء حساب للمواطنين على هذا الموقع.





- تسجيل الدخول إلى حسابك.





- حدد قائمة الخدمة.





- يختار المواطنون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية أو تجديد بطاقة الهوية.





- أي شخص يريد سحب البطاقة سيكتب جميع البيانات التي تظهر أمامه.





- كما تحدد طريقة دفع رسوم البطاقة.





- يتم تحديد العنوان الذي تم إرسال البطاقة إليه إلى مكان الإقامة حيث تم استلام البطاقة ، وبعد ثلاثة أيام فقط من كتابة البيانات.





إذا لم يكن مقدم الطلب في مكان التسليم، فسيتم الاتصال بالهاتف 3 مرات لتحديد موعد آخر، ولكن إذا لم يتم استلام الهاتف، يجب على مقدم الطلب الذهاب إلى دائرة الأحوال المدنية في أبيشيا لتلقي الطلب.



