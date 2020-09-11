خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل من خلال موقع وزارة الداخلية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
استخراج بطاقة الرقم القومى
استخراج بطاقة الرقم القومى
Advertisements

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل من خلال موقع وزارة الداخلية

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل،بالنظر إلى التطور التكنولوجي الذي تسعى الدولة إلى تطويره في المجتمع المصري، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، فمن الممكن توفير كل ما يحتاجه المواطن المصري إلكترونياً دون الذهاب إلى الجهات الحكومية، ولكي تحمي الدولة المواطنين من انتشار التجمعات والالتهابات، فإنها تسعى إلى العديد من الإجراءات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد ومنع التجمعات، بحيث تسمح الدولة بتفعيل المنصات الإلكترونية لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية.

استخراج بطاقة الرقم القومى الكترونى
وتحاول وزارة الداخلية إطلاق منصة إلكترونية لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية من المنازل كبديل رسمي لحماية المواطنين من انتشار العدوى، لأن المواطنين اعتادوا التوجه إلى السجل المدني لاستخراج هويتهم والوقوف في الطابور حتى يقف، يستغرق استرداد المستندات والصور عدة ساعات، سلمه الموظف المسؤول إيصالًا حتى يتمكن من العودة في غضون 15 يومًا لاستلام بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، أما الطريقة الإلكترونية لسحب البطاقة من المنزل المقدمة من وزارة الداخلية، فسيتم إرسالها أيضًا إلى المواطنين بعد ثلاثة أيام في المنزل.

خطوات استخراج البطاقة 
- انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- إنشاء حساب للمواطنين على هذا الموقع.

- تسجيل الدخول إلى حسابك.

- حدد قائمة الخدمة.

- يختار المواطنون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية أو تجديد بطاقة الهوية.

- أي شخص يريد سحب البطاقة سيكتب جميع البيانات التي تظهر أمامه.

- كما تحدد طريقة دفع رسوم البطاقة.

- يتم تحديد العنوان الذي تم إرسال البطاقة إليه إلى مكان الإقامة حيث تم استلام البطاقة ، وبعد ثلاثة أيام فقط من كتابة البيانات.

إذا لم يكن مقدم الطلب في مكان التسليم، فسيتم الاتصال بالهاتف 3 مرات لتحديد موعد آخر، ولكن إذا لم يتم استلام الهاتف، يجب على مقدم الطلب الذهاب إلى دائرة الأحوال المدنية في أبيشيا لتلقي الطلب.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيا من المنزل من خلال موقع وزارة الداخلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل استخراج بطاقة الرقم القومى

أخبار تهمك

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 14 ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 21 ساعة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 6 ساعات

خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وعقوبة التأخير عن التجديد

تعرف على عقوبة المخالفين لتجديد بيانات بطاقات الرقم القومي.. والفئات المستثناه

الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وعقوبة التخلف عن تجديدها

طريقة تجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة وتعديل البيانات أون لاين

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من موقع وزارة الداخلية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

اعرف طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الانترنت.. والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

11:01 ص

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

08:46 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟