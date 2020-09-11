فاركو يواجه الأوليمبي استعدادًا للقسم الثاني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، مواجهة ودية، قوية، مع نظيره، فريق الأوليمبي، في الرابعة من عصر غداً السبت، ضمن استعدادات الفريقان، لعودة دوري القسم الثاني.

ولعب فاركو، مؤخراً، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وسبورتنج 1-0، وتعادل مع بني سويف، 1-1ـ وفاز على الحمام 3-1.

كما خاض الأوليمبي، 4 لقاءات ودية، فاز خلالهم على فريق كابيتال إف سي 3-0، ودلفي 3-1، والرجاء 1-0، ودمنهور 1-0.

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فاركو حرس الحدو الترسانه الاوليمبي

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