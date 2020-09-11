الأن .. ظهور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020 tansik.egypt.gov.eg أدبي وعلمي عبر بوابة الحكومة المصرية





وأكثر ما يشغل الطلاب هذه الفترة هو التفكير فى توقيت ظهور نتيجة المرحلة الثانية، وذلك بعد أن قام الطلاب بالتقدم في هذه المرحلة، وتم قفل باب التنسيق منذ يومين أو ثلاثة، وبعد ذلك استمر الطلاب في الانتظار فترات طويلة حتى ظهور النتيجة، ولذلك سنحاول اليوم اللى الوصول إلى اليوم الخاص بظهور النتائج حتى تسهل على الطالب عناء عمليات البحث المستمرة، و تطمئنهم على النتائج الخاصة بهم قدر المستطاع.





تم بالفعل الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية وهم حاليا في حالة طباعة بطاقة الترشيح كي بقوموا بالتعرف علي جميع الرغبات التي وصلوا اليها.





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار ” وزير التعليم العالي ” في جمهورية مصر العربية بأنه سيتم إعتماد النتيجة بعد المؤتمر الصحفي ،وذلك ليضع المؤشرات الخاصة بالحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية والتي قد بلغت 398.5 لكلية الطب البيطري 398.5، والتي جاءت بالنسبة المئوية حوالي 97.2 كما أن الحد الادني لكليات التمريض وصل 349.5 وذلك بنسبة لا تقل عن 85.24 % أما جاءت الحدود في الهندسة توقفت عند 381 درجة وقد وصلت الي 92.92% من الإجمالي النسب المئوية.





نتيجة تنسيق المرحله الثانيه

وانتهت المرحلة الثانية من التنسيق في فترة التقديم عبر الموقع الأحد الماضي، وبعد ذلك انتظر الطلاب عدة أيام حتى تحديد موعد النتائج، واخير بعد وجود المؤتمر اليوم صرح الوزير أنه قد أوشكت على الظهور وموعدنا سيمون بعد يومين من الآن، ربما قد اطمئن الطلاب إلى حد ما ولكن ما زالت رهبة الخوف من معرفة الكلية التي سيضعه التنسيق بها مازالت موجودة لدى جميع من قدموا فى المرحلة الثانية، وسيكون التوقيت هو يوم الخميس يوم عشرة سبتمبر، وذلك سيكون حوالى الساعة العاشرة والنصف.





طلاب المرحلة الثانية

حيث بلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة 254 ألف طالب منهم 194 ألف في العلوم، وكان الحد الأقل في القبول هو 317.5 درجة في و 287 في الأدب، وكان لابد أن يحصل الطالب على هذه الدرجات حتى يتثنى له الدخول والتقديم في المرحلة الثانية من مراحل التنسيق التي وضعتها الوزارة، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المرحلة لا تحتوي على الكليات الطبية، إلا إذا تبقى بعض المقاعد في هذه الكليات.





خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

- الدخول على موقع تنسيق

- إدخال رقم الجلوس

- إعادة تعيين الرمز من مجموعة من الحروف والأرقام

- يتم فتح نافذة جديدة بها بطاقة التقييم الخاصة بالطالب.

- تظهر الكلية والجامعة المصرية الحكومية التابعة لها.





كليات المرحلة الثانية

تتوفر عدة كليات فى هذه المرحلة من التنسيق للطلاب، حيث تكون في مقدمات الكليات العملية هو كلية العلوم والعديد من العمليات الأخرى ومنها كليات الآداب وغيرها من الفنون، وتكون في التنسيق أيضا كلية الهندسة، ولكن هذا يتوقف على عدة عوامل هو عدد الأماكن الشاغرة بالكلية، وكذلك أيضا كلية الطب البيطري.



