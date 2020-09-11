إغلاق 12 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق. 

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 8 عدم الإعلان عن أسعار، 12 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 18 بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، وبلغ الإجمالي 82 مخالفة تموينية. 

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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