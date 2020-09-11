نجل سيدة القطار: "فخور بأمي ومش غريب عليها رد فعلها" (فيديو)

قال أحمد محمد السيد، نجل السيدة صفية أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، إنه فخور بما فعلته والدته مع المجند في القطار، قائلا: "الكلام اللي قالته للمجند طالع من قلبها.. أنا عارف أمي".





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن ما فعلته والدته ليس غريبا عليها، مضيفا: "أنا فخور باللي شفته من أمي"، لافتا إلى أنه يعمل مهندسا، ولديه شقيقين آخرين إحدهما في بكالوريوس تربية كمياء، والآخر في إعدادي هندسة.





وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.





وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".





مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.





وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.





وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



