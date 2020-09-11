زوج "سيدة القطار" عن الواقعة: "رفعت راسنا" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب محمد السيد، زوج السيدة صفية أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، عن سعادته بما فعلته زوجته مع المجند في القطار، قائلا: "شفت أم المصريين.. ورفعت راسنا لفوق، وطول عمرها سباقة بالخير".

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن زوجته معتادة على مساعدة الغير، لافتا إلى أن جميع معارفهم وجيرانهم اتصلوا بهم لتهنئتهم، معلقا: "كلهم قالولي تسلم الست أم أحمد".

ومن ناحيتها، عقبت صفية أبو العزم، على حديث زوجها، قائلة: "زوجي هو نعمتي في الدنيا، وبدعي ربنا يكون نعمتي في الأخرة، ربنا يبارك في عمره، إحنا من غيره منسواش".

وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة، مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ارتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح.

وتابع: "44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة.. ورئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، قائلا: "هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن ابن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف.. هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرفة.. ست متربية كويس جدًا".

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