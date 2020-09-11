بهذه الكلمات إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
نشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جدية لها برفقة والدها الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقىت الصورة تفاعل كبير من جمهوره ومتابعيها.



وعلقت نجل الراحل، على الصورة قائله: "أبى ..أبنتك كبرت مئه عام منذ غيابك عندما فقدتك،أحسست بعمرى أضعاف ما عليه..أسأل الله ان يجمعنى بك فى جنات النعيم".



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.

أخبار تهمك

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 21 ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 14 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ 35 دقيقة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 19 ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خطة ريال مدريد لطرد جاريث بيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

11:01 ص

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

08:46 م

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟