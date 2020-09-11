محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فتح عدد 2 فصل بمدرسة عنيبة للتمريض بمركز نصر النوبة بإجمالى 60 طالبا وطالبة لتلبية الإحتياجات الجماهيرية وللتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية قادرة على تقديم خدمة صحية متميزة،


جاء ذلك أثناء إعتماد محافظ أسوان لنتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 684 طالبا وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض تضم فصل دراسى،


صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أشار إلى أنه تم إستبعاد 25 طالب وطالبة من إختبارات القبول بمدارس التمريض نظرًا لعدم تناسق كتلة الجسم حيث تم القبول وفقًا لأعلى الدرجات مع إجتياز الإختبارات الشخصية، وهو الذى يعكس مدى الوعى المجتمعى بأهمية مهنة التمريض بإعتبارها من أرقى المهن الإنسانية،

مؤكدًا على أن آلية القبول بمدارس التمريض خضعت لمعايير دقيقة وتمت بمنتهى الشفافية والنزاهة الكاملة طبقًا لتعليمات محافظ أسوان والذى قام بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لفحص ومراجعة نتائج إختبارات القبول بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.


إستكمالًا للجهود المبذولة من أجل إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة فى الطرق الرئيسية والداخلية أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان وادى العلاقى بطول 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالى 20202021


حيث جاء ذلك بناءًا على طلب المحافظة وإستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضى، بالإضافة إلى خلق إمتداد عمرانى وإستثمارى وتنموى جديد للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة،


لافتًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إعتماد 151،1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم،


وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله، وأيضًا الطريق الدائرى بدءًا من المستشفى الجامعى وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق، فضلًا عن الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم، وهو الذى يتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله، وأخيرًا منطقة أطلس وشارع هميمى الجبلاوى بإجمالى أطوال 5 كم،


وقد أشاد محافظ أسوان بالدعم الحكومى اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى فى كافة القطاعات وهو ما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع إستضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية،


مؤكدًا بأنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى طبقًا للمطالب والإحتياجات الجماهيرية والطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة أنه سيراعى مع الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتتحول إلى بانوراما جمالية تتناسب مع المكانة الحضارية والتاريخية لعروس الجنوب.
محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض
محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض
محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض
محافظ أسوان يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض

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