أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

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في حملات أمنية واصلتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم عن إزالة 160 مخالفة اشغالات طريق، وتعديات على أملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







