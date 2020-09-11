الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيف اليوم بحوالي درجتين، حيث تصل إلى 36 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن نسبة الرطوبة ستصل إلى 80% على القاهرة والوجه البحري، و90% على السواحل الشمالية، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار على جنوب سيناء مازالت مستمرة.

واستعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة. 

أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 23
دمياط العظمى 31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23
السويس العظمى 37 والصغرى 24
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 22 
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28
الغردقة العظمى 38 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

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