اليوم.. قطع المياه بمدينة الشيخ زايد لمدة 12 ساعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظراً لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.

ويهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.

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