سترة نخلة تجذب انظار جمهورها بإطلالة أنيقة "عبر "إنستجرام"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحرص الفنانة السورية سارة نخلة علي التفاعل الدائم مع محبيها عن طريق نشر صور من حياتها اليومية والفنية وذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع السوشيال ميديا>



حيث قامت سارة نخلة بنشر صور جديدة لها، وظهرت بإطلالة رشيثة وجذابه، حيث كلنت ترتدي ثياب تايجر وبنطلون جينز مرتدية توب ابيض.


وفي سياق أخر قدمت "نخلة" عدة أعمال فنية منها قصر البارون، الدخول في الممنوع، وعملت "نخلة" كموديل في العديد من الكليبات منها "زمن الحنية".



يشار أن اخر اعمال سارة مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، نور محمود،نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب،خالد الصاوي، خالد كمال.




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