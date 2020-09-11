الزمالك يستعد لحسم التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
حسام مجدي
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يجهز نادي الزمالك لمفاجأة قوية خلال الساعات القليلة المقبلة لجماهير الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي الزمالك ينوي الإعلان خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف نظيره نادي بيراميدز.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه الإذاعي: "الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، واللاعبين وقعوا على عقود مبدئية".

وأضاف عمر ربيع: الزمالك عرض 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي".

وتابع: "في حالة تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فأن مسئولو النادي الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، والمفاوضات لازالت جارية".

واختتم: "اللاعبين وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، ولكن ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، العقود لن تكون بلا قيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك".

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رياضة حسم التعاقد بيراميدز

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