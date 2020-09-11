بعد واقعة "سيدة القطار".. شاهد قرار وزير النقل تجاه أفراد القوات المسلحة

Advertisements

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يتم طلب الاستمارة من رجال القوات المسلحة عند ركوب القطارات، وسيتم الاكتفاء بارتدائه البدلة لعسكرية، وأنه خارج من وحدته، ومنضبط بالإجراءات الاحترازية، معلقا: "طالما أخدت المبلغ مقدما هطلب استمارة ليه".



وثمن "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، تصرف المجند في واقعة "سيدة القطار"، مشيرا إلى أنه تصرف بمزيد من الثبات الانفعالي، وكان لديه احترام لنفسه ولمؤسسته، وللبدلة التي يرتديها، متوجها بالاعتذار للمجند عما تعرض له داخل القطار.



وأكد أن ما فعله مشرف القطار أساء للهيئة بأكملها، وما تقوم به الهيئة من تطوير، منوها بأن القوات المسلحة تدفع مقدما قيمة ركوب أفرادها القطارات.



إقرأ أيضا..

وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.



وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".



ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع:"هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى..وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

