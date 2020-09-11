بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:31 م
الفجر الرياضي
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أكد فرج عامر رئيس
نادي سموحة، أنه لن يستغني عن حسام حسن مهاجم الفريق لأي نادي مصري خلال فترة الانتقالات
المقبل، مشددًا أن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية.
وقال عامر في تصريحات
لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض
من بعض الدول الخارجية، ونجح في الظهور بمستوي متميز خلال مباراة الزمالك".
وأرجع عامر غياب
صلاح محسن عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.
وكان الزمالك تعادل
أمس أمام سموحة بثلاث أهداف لمثلهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.